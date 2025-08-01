McDonald's удвоит инвестиции в ИИ и сделает ставку на Индию

Компания McDonald's планирует к 2027 году удвоить свои инвестиции в развитие искусственного интеллекта, сосредоточив ключевые технологические усилия в Индии.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщил руководитель глобальных бизнес-услуг McDonald's Дешант Кайла, компания пока находится на раннем этапе инвестирования в искусственный интеллект, поэтому точная сумма вложений пока не определена. В то же время он подчеркнул, что к 2027 году McDonald's намерен удвоить объемы инвестиций в это направление.

По его словам, значительная часть усилий будет направлена на создание команды по ИИ в Индии, но расходы компании сосредоточатся преимущественно на технологиях и инструментах, а не на расширении штата сотрудников.

Напомним:

Продажи McDonald's Corp. упали после новостей об инфицировании кишечной палочкой, связанное с закусками сети Quarter Pounders (Чизбургер).

Сеть McDonald's не оправдала ожиданий аналитиков относительно умеренного роста продаж.

McDonald's удаляет технологию заказа на основе искусственного интеллекта (ИИ) из своих ресторанов в США после того, как клиенты поделились комическими неудачами в Интернете.