LEROY MERLIN UKRAINE: від фінансової винагороди — до власної частки у великому бізнесі

LEROY MERLIN UKRAINE вдруге долучилася до глобальної програми All ADEO — ініціативи, що дає співробітникам можливість отримувати частку створеної компанією цінності та ставати акціонерами ADEO.

ALL ADEO — це не лише фінансовий інструмент мотивації. Програма є частиною корпоративної культури ADEO, в основі якої полягає спільна відповідальність за результат і принцип: ті, хто створює цінність для компанії, мають можливість отримувати від неї свою частку.

Одна програма — однакові можливості для всіх у світі

Міжнародна група ADEO запустила глобальну програму участі співробітників у створеній компанією цінності All ADEO у 2025 році. Її ключовий принцип — однакові можливості для працівників, незалежно від країни чи посади.

На тепер ADEO об'єднує понад 115 тисяч співробітників у 12 країнах. До групи входить, зокрема, LEROY MERLIN — міжнародна мережа магазинів товарів для будівництва, ремонту та облаштування дому.

Стратегічна мета All ADEO — поступово дати всім співробітникам можливість стати акціонерами компанії та брати участь у створенні її довгострокової цінності.

Як працює All ADEO

У межах програми акції ADEO розподіляються між співробітниками, які мають щонайменше три місяці стажу. А право власності на отримані акції працівник набуває після трьох років роботи в компанії. Після цього співробітники можуть інвестувати їх у фонд акціонування працівників VALADEO. При цьому група ADEO додатково робить 20% внеску.

Тож All ADEO — це не просто ще один вид корпоративного бонусу. Програма передбачає можливість для співробітників стати акціонерами та пов'язує їхній особистий внесок із довгостроковими результатами всієї групи.

ФОТО: пресслужба LEROY MERLIN UKRAINE

Що отримали українські учасники міжнародної програми

Для української команди участь в ALL ADEO стала частиною розвитку корпоративної культури та системи мотивації LEROY MERLIN UKRAINE. У 2025 році до програми вперше долучилися 500 українських співробітників. Кожен учасник отримав акції на суму 511 євро. У 2026 році у межах програми кожен учасник отримав ще по 583 євро за результатами діяльності групи. Це дає зрозуміти, що внесок кожного працівника має значення не лише для його команди чи окремого магазину, а й для результату всієї міжнародної групи.

"Завдяки ALL ADEO ми вирішили ділитися створеною нами цінністю з усіма співробітниками по всьому світу. ALL ADEO втілює потужне переконання: результат є спільним, а створена нами цінність має винагороджувати людей, які щодня її створюють", — наголосив CEO ADEO Томас Буре.

ФОТО: пресслужба LEROY MERLIN UKRAINE

Від фінансової винагороди — до власної частки у великому бізнесі

ALL ADEO доповнює інші інструменти мотивації, які використовують компанії групи: бонусні програми, навчання та можливості професійного розвитку. Водночас акціонування дає співробітникам інший формат взаємодії з бізнесом — можливість безпосередньо долучитися до його власності.

"Надати кожному співробітнику можливість стати акціонером — означає дати кожному можливість бути справжньою рушійною силою втілення бачення нашої компанії", — зауважив CEO ADEO Томас Буре.

Програма ALL ADEO допомагає пов'язати щоденний внесок співробітників із довгостроковим розвитком ADEO та дає людям можливість отримати власну частку у великому бізнесі.