LEROY MERLIN UKRAINE: від фінансової винагороди — до власної частки у великому бізнесі
LEROY MERLIN UKRAINE вдруге долучилася до глобальної програми All ADEO — ініціативи, що дає співробітникам можливість отримувати частку створеної компанією цінності та ставати акціонерами ADEO.
ALL ADEO — це не лише фінансовий інструмент мотивації. Програма є частиною корпоративної культури ADEO, в основі якої полягає спільна відповідальність за результат і принцип: ті, хто створює цінність для компанії, мають можливість отримувати від неї свою частку.
Одна програма — однакові можливості для всіх у світі
Міжнародна група ADEO запустила глобальну програму участі співробітників у створеній компанією цінності All ADEO у 2025 році. Її ключовий принцип — однакові можливості для працівників, незалежно від країни чи посади.
На тепер ADEO об'єднує понад 115 тисяч співробітників у 12 країнах. До групи входить, зокрема, LEROY MERLIN — міжнародна мережа магазинів товарів для будівництва, ремонту та облаштування дому.
Стратегічна мета All ADEO — поступово дати всім співробітникам можливість стати акціонерами компанії та брати участь у створенні її довгострокової цінності.
Як працює All ADEO
У межах програми акції ADEO розподіляються між співробітниками, які мають щонайменше три місяці стажу. А право власності на отримані акції працівник набуває після трьох років роботи в компанії. Після цього співробітники можуть інвестувати їх у фонд акціонування працівників VALADEO. При цьому група ADEO додатково робить 20% внеску.
Тож All ADEO — це не просто ще один вид корпоративного бонусу. Програма передбачає можливість для співробітників стати акціонерами та пов'язує їхній особистий внесок із довгостроковими результатами всієї групи.
Що отримали українські учасники міжнародної програми
Для української команди участь в ALL ADEO стала частиною розвитку корпоративної культури та системи мотивації LEROY MERLIN UKRAINE. У 2025 році до програми вперше долучилися 500 українських співробітників. Кожен учасник отримав акції на суму 511 євро. У 2026 році у межах програми кожен учасник отримав ще по 583 євро за результатами діяльності групи. Це дає зрозуміти, що внесок кожного працівника має значення не лише для його команди чи окремого магазину, а й для результату всієї міжнародної групи.
"Завдяки ALL ADEO ми вирішили ділитися створеною нами цінністю з усіма співробітниками по всьому світу. ALL ADEO втілює потужне переконання: результат є спільним, а створена нами цінність має винагороджувати людей, які щодня її створюють", — наголосив CEO ADEO Томас Буре.
Від фінансової винагороди — до власної частки у великому бізнесі
ALL ADEO доповнює інші інструменти мотивації, які використовують компанії групи: бонусні програми, навчання та можливості професійного розвитку. Водночас акціонування дає співробітникам інший формат взаємодії з бізнесом — можливість безпосередньо долучитися до його власності.
"Надати кожному співробітнику можливість стати акціонером — означає дати кожному можливість бути справжньою рушійною силою втілення бачення нашої компанії", — зауважив CEO ADEO Томас Буре.
Програма ALL ADEO допомагає пов'язати щоденний внесок співробітників із довгостроковим розвитком ADEO та дає людям можливість отримати власну частку у великому бізнесі.