Західні компанії не поспішають повертатися до РФ попри намагання Кремля

Володимир Путін доручив чиновникам розробити правову базу для компаній, які хочуть повернутися у РФ, але ніхто поки "не стукає у двері", що підкреслює обережність, з якою компанії підходять до можливого відновлення роботи в країні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Bloomberg поспілкувався з юристами, банкірами та фахівцями з ризиків, які працювали з російським ринком. Останніми тижнями до них звертались клієнти з питаннями, що може статись далі на цьому зміненому ринку, де баланс між ризиком і вигодою різко змінився з 2022 року. Один із фахівців зазначив, що деякі компанії вже "програють різні сценарії".

"Усі проводять перевірку ризиків", — сказав Кріс Віфер, який очолює консалтингову компанію Macro Advisory, що спеціалізується на Росії. За його словами, вони отримали десятки запитів. "Усі розглядають свої варіанти. Після інавгурації Трампа увага до Росії суттєво зросла".

Однак, додав Віфер, більшість компаній не розглядатимуть повернення, поки не буде постійного миру. "Ніхто не хоче повернутись надто рано, а потім знову змушено піти", — пояснив він.

Путін доручив уряду розробити нову систему ще в березні, і Міністерство фінансів РФ уже підготувало попередні пропозиції.

За словами двох чиновників, вони передбачають, що іноземні компанії повинні будуть локалізувати частину виробництва та погодитись на передачу технологій для покращення продуктивності. Також російському бізнесу дадуть право голосу щодо допуску іноземних компаній у певні сектори.

Хоча, за словами голови комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолія Аксакова, нібито "усі нові інвестори отримають максимально сприятливі умови", ті компанії, які пішли з Росії та тепер хочуть повернути свої активи за низькою ціною, повинні будуть платити повну ринкову вартість.

У березні Путін чітко заявив, що західні компанії, які залишили країну після початку війни та продали свої російські підрозділи за "копійки", не повинні мати можливості викупити їх назад за дешевою ціною. Ці слова поставили під сумнів дієвість пунктів про зворотний викуп, які деякі компанії включали в угоди про вихід.

Південнокорейська LG Electronics нещодавно провела тестовий запуск свого заводу з виробництва побутової техніки в Росії, який був призупинений після початку війни. За словами представника компанії у РФ, це сталося після того, як з’явились "ознаки можливого завершення конфлікту".

Італійська компанія Ariston Holding NV планує відновити роботу свого російського заводу після того, як 27 березня Путін передав його контроль назад виробнику.

Для інших компаній повернення може бути значно складнішим. McDonald’s, відкриття якого в Москві у 1990-му символізувало нову еру співпраці після закінчення Холодної війни, включив у свою угоду з продажу бізнесу чинному ліцензіату Олександру Говору пункт про зворотний викуп. Тепер повернення компанії ускладнюється.

Мережа, яка зараз працює під брендом "Вкусно и точка", у 2023 році подвоїла свої доходи в рублях у порівнянні з довоєнним періодом — до 187 мільярдів рублів ($2,3 мільярда), згідно з фінансовими звітами.

В інших випадках активи передавались майже безкоштовно. Так, Hyundai Motor Co. у 2023 році продала свою частку в російському виробничому підрозділі, який контролював два заводи спільно з Kia, всього за символічні $111, але зберегла право першочергового викупу.

Група Hyundai Kia Automotive відстежує ситуацію в Росії та "чи будуть після цього якісь санкції", — сказав генеральний директор Kia Corp. Хо Сун Сон у квітневому інтерв’ю.

Кирило Дмитрієв, представник Путіна з економічних питань, у квітні зустрічався з членами Американської торговельної палати в Москві. За його словами, на зустрічі були присутні понад 150 американських компаній, які досі працюють у Росії.

"Співвідношення ризику та вигоди змінилось", — зазначив Чарльз Хеккер, автор книги Zero Sum про прихід міжнародного бізнесу до пострадянської Росії. — "У 1990-х і 2000-х тут можна було заробити "астрономічні" прибутки. Зараз, гадаю, жодна компанія вже не очікує на той "горщик золота", що був у минулі десятиліття".

Нагадаємо:

Володимир Путін наказав кабінету міністрів РФ підготуватися до повернення західних компаній.

Після активізації перемовин між США та Росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок РФ.