Український виробник кормів для тварин "Кормотех" починає будувати другий завод у Литві – ЗМІ

Український виробник кормів для котів та собак "Кормотех" розпочинає будівництво нового заводу в Литві вартістю 60 млн євро, який створить близько 200 нових робочих місць.

Про це пише LRT.

"Кормотех" планує побудувати адміністративну, складську та виробничу будівлю площею 19 500 кв. м у Кедайняйському районі та потроїти виробництво вологих кормів для собак та котів з 22 000 до 60 000 тонн на рік.

Компанія Kormotech, заснована у 2003 році у Львові, відкрила свій перший завод з виробництва кормів для тварин у Кедайняйській вільній економічній зоні у 2020 році, зараз на ньому працює 180 осіб.

У 2023 році компанія оголосила, що інвестує близько 60 мільйонів євро в розширення виробництва до 2028 року.

Нагадаємо:

На будівництво другого заводу в Литві "Коромтех" отримав 40 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).