Компанії Китаю масово обирають США для IPO через "труднощі вдома"

Рекордна кількість китайських компаній прагне до лістингу в США цього року, оскільки суворі правила лістингу вдома та перспектива кращих оцінок переконують їх йти на ризик, попри напружені відносини між Китаєм і США та вимоги США щодо суворого контролю китайських компаній.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У першій половині 2025 року 36 китайських компаній, здебільшого малих та середніх, вийшли на американський ринок, після рекордного року 64 компанії у 2024 році, повідомила юридична фірма K&L Gates.

Багато з цих компаній вийшли на публічний ринок через спеціальні компанії для придбання (SPAC), що є переліцензованими компаніями, створеними для покупки в основному стартапів, дозволяючи стартапам стати публічними без необхідності проходити тривалий процес первинного публічного розміщення (IPO).

На Nasdaq чекають на лістинг більше ніж 40 китайських компаній, включаючи постачальника мобільної рекламної послуги та виробника традиційної китайської медицини, як показує китайське розкриття інформації.

Це число, яке не включає конфіденційно подані заявки на лістинг, може встановити новий рекорд за кількістю китайських компаній, що вийдуть на американський ринок, якщо всі ці плани здійсняться цього року.

Китайським компаніям стало важче виходити на публічний ринок вдома після того, як уряд посилив правила лістингу в 2023 році, що підвищило привабливість лістингу через SPAC в США, а також глибший капітальний ринок цієї країни.

Заявка на лістинг в США є ставкою на те, що вимоги американських законодавців щодо обмеження доступу китайських компаній до найбільшого капітального ринку світу не можуть бути повністю реалізовані, заявляють банкіри та юристи.