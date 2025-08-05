Компании Китая массово выбирают США для IPO из-за "трудностей дома"

Рекордное количество китайских компаний стремится к листингу в США в этом году, поскольку строгие правила листинга дома и перспектива лучших оценок убеждают их идти на риск, несмотря на напряженные отношения между Китаем и США и требования США по строгому контролю китайских компаний.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В первой половине 2025 года 36 китайских компаний, в основном малых и средних, вышли на американский рынок, после рекордного года 64 компании в 2024 году, сообщила юридическая фирма K&L Gates.

Многие из этих компаний вышли на публичный рынок через специальные компании для приобретения (SPAC), которые являются перелицензированными компаниями, созданными для покупки в основном стартапов, позволяя стартапам стать публичными без необходимости проходить длительный процесс первичного публичного размещения (IPO).

На Nasdaq ждут листинг более 40 китайских компаний, включая поставщика мобильной рекламной услуги и производителя традиционной китайской медицины, как показывает китайское раскрытие информации.

Это число, которое не включает конфиденциально поданные заявки на листинг, может установить новый рекорд по количеству китайских компаний, которые выйдут на американский рынок, если все эти планы осуществятся в этом году.

Китайским компаниям стало труднее выходить на публичный рынок дома после того, как правительство ужесточило правила листинга в 2023 году, что повысило привлекательность листинга через SPAC в США, а также более глубокий капитальный рынок этой страны.

Заявка на листинг в США является ставкой на то, что требования американских законодателей по ограничению доступа китайских компаний к крупнейшему капитальному рынку мира не могут быть полностью реализованы, заявляют банкиры и юристы.