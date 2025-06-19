Експортна відлига: Китай схвалив ліцензії на експорт критичних металів

Китай підтвердив, що схвалив "певну кількість" заявок на експорт рідкісних земель.

Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю у четвер заявило, що країна схвалила "певну кількість" заявок на отримання ліцензій для експорту рідкісноземельних елементів.

Водночас китайська сторона відмовилась надати деталі — зокрема, загальну кількість заявок, які отримали дозвіл, а також інформацію про те, чи отримали доступ до ресурсів компанії зі США.

"Китай продовжуватиме посилювати процес затвердження заявок, що відповідають вимогам, і готовий ще більше посилити комунікацію та діалог з відповідними країнами щодо експортного контролю", — заявив речник міністерства Хе Ядон.

Нагадаємо:

Китайський експорт до США впав на 34,5% порівняно з минулим роком, що стало найрізкішим падінням з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 порушила торгівлю.