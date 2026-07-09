Кількість магазинів Київстар із підтримкою жестовою мовою зросла до 100

З початку липня 2026 року Київстар продовжує розширювати мережу інклюзивних магазинів, у яких люди з порушеннями слуху можуть отримати консультацію за допомогою перекладу жестовою мовою. Відтепер така можливість доступна ще в 90 магазинах Київстар у різних містах України, а загальна кількість таких локацій зросла до 100.

На початку 2026 року компанія запустила пілотний проєкт у десяти магазинах у партнерстві з Громадською організацією "Громадський рух "Соціальна єдність"". Пілотний запуск підтвердив зацікавленість та попит на такий формат обслуговування. Тому компанія масштабувала ініціативу, зробивши її доступною ще у 90 магазинах.

За даними профільних організацій, в Україні близько 230 тисяч людей використовують жестову мову як основний спосіб спілкування. Саме тому компанія системно працює над тим, щоб отримання телеком-послуг було максимально доступними та зручним для кожного.

Щоб скористатися сервісом, клієнту достатньо відсканувати спеціальний QR-код у прикасовій зоні магазину. Після цього до консультації онлайн підключається перекладач жестової мови від партнера, який допомагає у спілкуванні між клієнтом та консультантом магазину в режимі реального часу.

Сервіс є безкоштовним для всіх клієнтів.

" Доступність сервісу – це не окрема ініціатива, а важлива складова клієнтського досвіду. Ми прагнемо, щоб кожен клієнт міг отримати необхідну допомогу незалежно від індивідуальних потреб у комунікації. Саме тому ми продовжуємо масштабувати рішення, які роблять наші магазини більш інклюзивними ", – зазначає Владислав Рапута , начальник департаменту роздрібних каналів продажу.

Ознайомитися з повним переліком із 100 магазинів, де можна отримати консультацію з перекладом жестовою мовою, можна за посиланням: https://kyivstar.ua/pos

Київстар і надалі працюватиме над розвитком безбар'єрних сервісів та впровадженням рішень, які роблять взаємодію з компанією комфортною для всіх клієнтів.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікаційУкраїни, який станом на 13 березня 2026 року обслуговував близько 22 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 5,1 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей пресреліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, масштабування кількості магазинів Київстар, де обслуговують людей із порушеннями слуху. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані з масштабуванням кількості магазинів Київстар, де обслуговують людей із порушеннями слуху, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", що міститься у фінальному документі, поданому групою Kyivstar до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC.