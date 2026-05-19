Київстар розпочинає збір заявок на участь у програмі старту кар'єри "БезВагань"

Київстар оголошує четвертий набір учасників до програми кар'єрних можливостей: "БезВагань". Це програма професійного розвитку спеціалістів із мінімальним досвідом роботи. Учасниками можуть стати усі охочі розпочати кар'єру або змінити напрям діяльності: від студентів до представників старшого покоління.

Прийом заявок здійснюється до 11 червня.

Більше інформації про програму та опис вакансій ТУТ.

Цього року роботодавець запрошує до участі у "БезВагань" 25 спеціалістів початкового рівня до таких підрозділів: Технічна та фінансова дирекції, BigData, B2B, HR, PR та інші.

"БезВагань" – це можливість опанувати професію та зростати як фахівець. Київстар пропонує її усім, без упереджень. Від учасників ми очікуємо лише залученості, активної позиції та готовності опановувати нові знання та навички, – говорить Оксана Олійник, CHRO Київстар. – Це уже четвертий набір до програми, впевнена, завдяки йому ми знову відкриємо нові таланти. Головна порада – бути сміливими і використати цей шанс для кар'єрного старту ".

Програма підходить для:

спеціалістів із високим потенціалом та гарною теоретичною базою,

спеціалістів із перервою у роботі або тих, хто бажає змінити сферу діяльності,

ветеранів або рідних військових,

батьків або опікунів у декреті,

випускників вишів та студентів.

У межах "БезВагань" Київстар пропонує офіційне працевлаштування та можливість отримати практичний досвід роботи. Нового співробітника супроводжуватиме ментор. Для учасників передбачені спеціальне навчання та активності, які допоможуть органічно ввійти в колектив та розвиватись професійно.

Учасники програми офіційно оформлюються до штату за строковим річним договором, отримуватимуть зарплату та матимуть соціальний пакет як і всі співробітники компанії. Нові співробітники, які продемонструють високі результати, за наявності відкритих вакансій мають можливість отримати пропозицію щодо постійного працевлаштування в компанії.

Відгуки учасників "БезВагань":

Тетяна Гусак, учасниця програми "БезВагань", яка працює у відділі управління процесами та корпоративною ефективністю, ділиться своїми враженнями : "Я давно хотіла змінити роботу, і програма "Без вагань" стала чудовою можливістю зробити це без страху, що досвід чи вік можуть стати перешкодою. Головне — бажання працювати, а в мене воно було величезним! Ще один важливий плюс — підтримка менторки. І хочу сказати, що тут мені дуже пощастило: моя менторка просто неймовірна і надихає рухатися вперед. А Київстар — відомий роботодавець із сильним брендом, соціальним пакетом і конкурентною зарплатою. Це додало впевненості, що я роблю правильний вибір".

Валерія Особливець, працює у відділі кадрів : "Я хотіла змінити сферу діяльності, проте не розуміла, як це зробити. Та й як мене могли взяти на якусь іншу посаду, якщо у мене "0" досвіду. Але бажання змін було сильнішим за обставини. І ось мені трапилась інформація про програму "БезВагань". І я, без вагань, заповнила анкету на участь".

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Застереження

Цей прес реліз містить "заяви щодо майбутнього", як це визначено в Розділі 27А Закону США про цінні папери 1933 року (із змінами) та Розділі 21Е Закону США про біржову діяльність 1934 року (із змінами). Такі заяви щодо майбутнього включають, але не обмежуються, твердженнями, що стосуються, серед іншого, старт нового етапу програми БезВагань. Існує численна кількість ризиків та невизначеностей, які можуть призвести до суттєвого відхилення фактичних результатів і показників від тих, що зазначені в таких заявах, включаючи ризики, пов'язані зі стартом нового етапу програми БезВагань, а також інші ризики, розглянуті в розділі "Фактори ризику", включеному до річного звіту групи Київстар за формою 20-F, поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") 16 березня 2026 року (із змінами та доповненнями час від часу), а також у будь-яких наступних поданнях групи Kyivstar до SEC. Прогнозні заяви, що містяться в цьому пресрелізі, є актуальними лише станом на дату його оприлюднення, і Київстар відмовляється від будь-яких зобов'язань щодо їх оновлення, за винятком випадків, прямо передбачених застосовним законодавством.