Дивіденди знову не сплачуватимуть: Kernel планує залишити прибуток за 2026 рік

На порядку денному зборів акціонерів материнської компанії Kernel Holding SA агрохолдингу "Кернел" у грудні немає пропозиції щодо сплати дивідендів за 2026 фінансовий рік.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Загальні збори схвалюють пропозицію ради директорів щодо перенесення чистого прибутку з річної звітності материнської компанії (неконсолідованої) у розмірі 89 554 983,78 доларів США на наступні періоди", – йдеться у запропонованому порядку денному.

Це означає, що кошти не пропонується розподіляти між акціонерами у вигляді дивідендів.

Водночас остаточне рішення мають ухвалити загальні збори акціонерів.

Станом на 11 листопада рішення про затвердження відповідного розподілу прибутку ще не прийнято.

"Кернел" у 2026 фінансовому році збільшив консолідований чистий прибуток на 35% – до 322 млн дол, а його консолідована виручка зросла на 7% – до 4,404 млрд дол.

Нагадаємо:

Агрохолдинг Kernel у липні-вересні 2026 року скоротив продажі олії на 48% через перебої з відвантаженнями внаслідок російських атак на чорноморські порти.