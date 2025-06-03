ШІ-стартап Маска планує продаж акцій з оцінкою компанії у $113 мільярдів

Стартап Ілона Маска xAI запускає продаж акцій на $300 мільйонів, що оцінює всю компанію у $113 мільярдів, що відбувається на тлі повернення Маска до активної участі в управлінні своїм бізнес-імперією та у перегонах за розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами обізнаних джерел, ця угода дозволить працівникам компанії продати частину своїх акцій новим інвесторам. Таким чином підтверджується оцінка, встановлена в березні, коли xAI поглинула соцмережу X (колишній Twitter), що також належить Маску.

Цей продаж є так званою тендерною пропозицією — вторинною угодою з акціями. Один зі співрозмовників уточнив, що за нею очікується більший інвестиційний раунд, у межах якого компанія вже запропонує нові акції зовнішнім інвесторам.

Поглинання X у березні оцінило всю групу в $113 млрд: $80 млрд припало на xAI, ще $33 млрд — на X. Для порівняння, у жовтні 2022 року Маск купив Twitter за $44 млрд.

Новий продаж акцій відбувається після того, як Маск минулого тижня пішов з ініціативи адміністрації США зі скорочення державних витрат. Він очолював так званий "Департамент ефективності уряду" (Doge), але залишив посаду через конфлікти з міністрами і критику ключових напрямків політики адміністрації Трампа.

Глава Tesla і SpaceX заявив, що зосереджується на бізнесі після того, як його компанії постраждали через його політичні зв’язки з президентом.

За словами Маска, об’єднання X і xAI дозволить їм обмінюватися моделями, обчислювальними потужностями, каналами розповсюдження та кадрами. Наприклад, розробники ШІ можуть тренувати свої моделі на основі даних соцмережі X і використовувати її аудиторію.

Водночас деталей щодо того, як була структурована угода в березні, він не розкрив. Через непрозору схему X — яка втратила частину рекламодавців через підхід Маска до модерації контенту — змогла скористатися стрімким зростанням вартості xAI.

У грудні минулого року xAI залучила $5 млрд інвестицій і була оцінена в $45 млрд. Тоді Маск передав 25% акцій xAI інвесторам, які допомагали йому викупити Twitter, серед яких — великі венчурні фонди Sequoia Capital та Andreessen Horowitz.

Нагадаємо:

Вартість соцмережі X зросла до $44 млрд у березні 2025 року, що підкреслило різке покращення фінансового стану компанії.