ИИ-стартап Маска планирует продажу акций с оценкой компании в $113 миллиардов

Стартап Илона Маска xAI запускает продажу акций на $300 миллионов, что оценивает всю компанию в $113 миллиардов, что происходит на фоне возвращения Маска к активному участию в управлении своей бизнес-империей и в гонке за развитие искусственного интеллекта.

Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам осведомленных источников, это соглашение позволит работникам компании продать часть своих акций новым инвесторам. Таким образом подтверждается оценка, установленная в марте, когда xAI поглотила соцсеть X (бывший Twitter), также принадлежащую Маску.

Эта продажа является так называемым тендерным предложением - вторичной сделкой с акциями. Один из собеседников уточнил, что за ней ожидается больший инвестиционный раунд, в рамках которого компания уже предложит новые акции внешним инвесторам.

Поглощение X в марте оценило всю группу в $113 млрд: $80 млрд пришлось на xAI, еще $33 млрд - на X. Для сравнения, в октябре 2022 года Маск купил Twitter за $44 млрд.

Новая продажа акций происходит после того, как Маск на прошлой неделе ушел из инициативы администрации США по сокращению государственных расходов. Он возглавлял так называемый "Департамент эффективности правительства" (Doge), но покинул пост из-за конфликтов с министрами и критики ключевых направлений политики администрации Трампа.

Глава Tesla и SpaceX заявил, что сосредотачивается на бизнесе после того, как его компании пострадали из-за его политических связей с президентом.

По словам Маска, объединение X и xAI позволит им обмениваться моделями, вычислительными мощностями, каналами распространения и кадрами. Например, разработчики ИИ могут тренировать свои модели на основе данных соцсети X и использовать ее аудиторию.

В то же время деталей относительно того, как была структурирована сделка в марте, он не раскрыл. Из-за непрозрачной схемы X - которая потеряла часть рекламодателей из-за подхода Маска к модерации контента - смогла воспользоваться стремительным ростом стоимости xAI.

В декабре прошлого года xAI привлекла $5 млрд инвестиций и была оценена в $45 млрд. Тогда Маск передал 25% акций xAI инвесторам, которые помогали ему выкупить Twitter, среди которых - крупные венчурные фонды Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Напомним:

Стоимость соцсети X выросла до $44 млрд в марте 2025 года, что подчеркнуло резкое улучшение финансового состояния компании.