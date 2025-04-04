АРМА знайшло управителя для ТЦ "Флагман", який належав колишньому топчиновнику "Газпрому"
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір з новим управителем торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську.
Про це йдеться на сайті АРМА.
Зазначається, що відтепер арештований актив, який раніше належав російській стороні, офіційно передано в управління консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет".
Згідно з умовами договору, управитель зобов’язується забезпечити ефективну експлуатацію та комерціалізацію активу, а також щомісяця перераховувати до державного бюджету гарантований платіж у розмірі 630 729,82 грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів. Загалом 75% доходів від управління ТЦ "Флагман" спрямовуватимуться на користь держави.
Нагадаємо:
Консорціум Управляюча компанія КАМпарітет став єдиним учасником торгів на визначення управителя для торгового центру Флагман в Івано-Франківську – ТЦ раніше належав колишньому топменеджеру російського Газпрому Богдану Будзуляку.
"КАМпарітет" також став управителем для Будинку профспілок, розташованого в Києві на Майдані Незалежності, 2.