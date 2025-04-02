У "Лісах України" обрали голову наглядової ради

За результатами першого засідання наглядової ради держпідприємства "Ліси України" її головою було обрано Олексія Кучера.

Про це йдеться в повідомленні підприємства.

Також наглядова рада сформувала комітети з питань аудиту та призначень і винагород посадовим особам.

До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер. До комітету з питань призначень та винагород - Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

"Я постійно у Києві, це дозволить оперативно реагувати на питання та залучати до їх вирішення колег. Планів дуже багато, за два роки діяльності підприємства зроблений великий крок вперед, але ще безумовно є над чим працювати", - зазначив Кучер.

За словами генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, взаємодія з наглядовою радою вже дає результати.

"Ми готуємось до запровадження автоматизованої системи управління, посилюємо напрям діджиталізації. Працюємо над тим, щоб насіннєві центри підприємства змогли експортувати продукцію в європейські країни. Збільшуємо інвестиції у будівництво лісових доріг. Підтримка цих процесів членами наглядової ради є надважливою", - розповів Болоховець.

Нагадаємо:

Голова регуляторної служби України Олексій Кучер представлятиме у наглядовій раді ДП "Ліси України" інтереси держави.