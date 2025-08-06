Honda скоротила прибуток вдвічі через мита Трампа

Honda Motor зменшила чистий прибуток у першому кварталі 2025 року на 50% — до $1,33 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії.

"Причинами стали мита у США та разові збитки, повʼязані з електромобілями", - зазначають в пресслужбі.

Аналітики LSEG прогнозували $1,68 млрд, але результати виявились гіршими. Виторг впав на 1,2% — до $36,14 млрд.

Компанія зменшила річний прогноз і тепер очікує, що американські мита вплинуть на $3,05 млрд, тоді як раніше передбачала $4,4 млрд.

"Honda прогнозує зниження виторгу на 2,7% — до $142,85 млрд, а чистого прибутку — на 50%, до $2,84 млрд", - додають в повідомленні.