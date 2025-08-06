Honda сократила прибыль вдвое из-за пошлин Трампа

Honda Motor уменьшила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 50% - до $1,33 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании.

"Причинами стали пошлины в США и разовые убытки, связанные с электромобилями", - отмечают в пресс-службе.

Аналитики LSEG прогнозировали $1,68 млрд, но результаты оказались хуже. Выручка упала на 1,2% - до $36,14 млрд.

Компания уменьшила годовой прогноз и теперь ожидает, что американские пошлины повлияют на $3,05 млрд, тогда как ранее предполагала $4,4 млрд.

"Honda прогнозирует снижение выручки на 2,7% - до $142,85 млрд, а чистой прибыли - на 50%, до $2,84 млрд", - добавляют в сообщении.