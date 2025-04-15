Hermes випередив LVMH і став найдорожчою люксовою компанією в світі

Французький бренд Hermes став найдорожчою люксовою компанією в світі, яка випередила ринкову вартість свого головного конкурента — концерн LVMH, в який входять бренди Louis Vuitton, Dior і Sephora.

Про це пише The Bell.

Зазначається, що це сталося після того, як акції LVMH різко впали через слабкі продажі у першому кварталі 2025 року.

Як пише видання, індустрія люксу відчуває труднощі після пандемічного буму: споживачі середнього класу скорочують витрати, а економіка Китаю сповільнюється. Опасіння інвесторів також підсилює агресивна політика Дональда Трампа. На цьому фоні продажі LVMH виявилися гірші за прогнози аналітиків (продажі виробів зі шкіри впали на 5% замість очікуваного зростання на 1%), що викликало падіння акцій на 7%.

Водночас у Hermes справи ідуть стабільніше — позиція на ексклюзивність допомогла бренду набагато легше пережити спад на ринку. Компанія випускає супердорогі товари по типу сумок Birkin і Kelly і продає їх обмеженими партіями. За даними дослідження платформи Baghunter, сумки Birkin в середньому ростуть в ціні на 14,2% в рік — це більше, ніж середньорічна дохідність індексу S&P 500 (10%).