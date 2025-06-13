Игорный бизнес уплатил почти 9 миллиардов налогов за 5 месяцев

За первые пять месяцев 2025 года игорная индустрия уплатила почти 9 миллиардов гривен налогов. Это на 22% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В январе-мае 2025 года игорный бизнес перечислил в государственный бюджет 8 970,7 млн грн налогов. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поступления составили 7 335,9 млн, а в 2021 году - только 71,6 млн.

Основную часть налоговых платежей в 2025 году сформировали:

5 965,5 млн - налог на прибыль;

2 154,3 млн - налог на доходы физических лиц с выигрышей;

652,7 млн - военный сбор;

102,7 млн - НДФЛ с зарплат работников;

94,7 млн - налог на добавленную стоимость.

Кроме того, согласно данным о фискализации, объемы выручки в игорном бизнесе продолжают расти. В мае 2025 года выручка через РРО и ПРРО составила 4 867 млрд, что на 1,7% больше, чем в декабре 2024-го - именно после введения обязательной фискализации в этой области.

По словам налоговиков, легализация рынка уже дает результат: прозрачная работа компаний позволяет стабильно наполнять бюджет.

Напомним:

В декабре 2024 года в Украине ввели обязательную фискализацию всех операций в игорном бизнесе. Это решение направлено на детенизацию рынка и контроль за оборотом средств.