Удари РФ коштували "Сільпо" понад 1,5 мільярда

ТОВ "Сільпо-Фуд" за січень-вересень 2026 року визнало 1,53 млрд грн збитків через пошкодження та знищення магазинів і розподільчих центрів унаслідок російських атак.

Про це повідомляє Forbes.

Оцінка втрат ще триває, тому остаточна сума може зрости.

За дев'ять місяців компанія списала через наслідки війни оборотні активи на 1,4 млрд грн. За аналогічний період 2025 року такі списання становили 1 млн грн. Списання необоротних активів цьогоріч становили 53,4 млн грн.

За фактами знищення та пошкодження майна "Сільпо-Фуд" звернулося до правоохоронців із заявами про злочини. Компанія зафіксувала пошкодження на фото й відео, склала акти огляду та проводить інвентаризацію.

"Сільпо-Фуд" входить до Fozzy Group і розвиває мережі "Сільпо" та Le Silpo.

Нагадаємо:

У вересні Fozzy Group оголосила про скорочення частини офісних команд холдингу, "Сільпо" та логістики через втрату інфраструктури й товарних запасів.