В Україні почалось будівництво другої євроколії

В Україні стартує будівництво другої колії європейського стандарту.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Сьогодні разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву колії європейського стандарту. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова", – написав він в Telegram.

За його словами, на це Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро.

"Протяжність колії – близько 80 км. Таким чином ми розширимо пряме та сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T. Завершити будівництво плануємо до кінця 2027 року", – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що за два місяці роботи євроколії між Чопом та Ужгородом маршрутами до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня скористались 9 500 пасажирів.

Нагадаємо:

В Ужгороді 5 вересня відкрили ділянку євроколії до Чопа, яка з'єднує місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.



