Доходи від звʼязку та інтернету зросли до 61 мільярда у 2025 році
Фінансові показники ринку електронних комунікацій зросли у першому півріччі 2025 року до 60,9 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
За інформацією НКЕК, у першому півріччі 2025 року доходи галузі зросли на 17,3%
Мобільний зв’язок:
- Доходи – 38,9 млрд грн (+22,6%);
- ARPU – 135,6 грн (+26,7%);
- SIM-карт – 47,9 млн (-3,3%).
Фіксований Інтернет:
- Доходи – 12,1 млрд грн (+3,0%);
- ARPU – 237,8 грн (+3,5%);
- Лінії – 8,4 млн (-0,5%).
Окрім цього, покриття сільської місцевості лініями звʼязку зросло на 7,1% до 2,5 млн ліній. При цьому, доступність фіксованого Інтернету зросла до 17 тис. населених пунктів (66% країни без урахування окупованих територій).
Виправлено: у минулій версії новині була вказана неправильна сума доходів.
Нагадаємо:
Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.