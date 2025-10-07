Доходи від звʼязку та інтернету зросли до 61 мільярда у 2025 році

Доходи від інтернету та звʼязку зросли у 2025 році

Фінансові показники ринку електронних комунікацій зросли у першому півріччі 2025 року до 60,9 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

За інформацією НКЕК, у першому півріччі 2025 року доходи галузі зросли на 17,3%

Мобільний зв’язок:

Доходи – 38,9 млрд грн (+22,6%);

ARPU – 135,6 грн (+26,7%);

SIM-карт – 47,9 млн (-3,3%).

Фіксований Інтернет:

Доходи – 12,1 млрд грн (+3,0%);

ARPU – 237,8 грн (+3,5%);

Лінії – 8,4 млн (-0,5%).

Окрім цього, покриття сільської місцевості лініями звʼязку зросло на 7,1% до 2,5 млн ліній. При цьому, доступність фіксованого Інтернету зросла до 17 тис. населених пунктів (66% країни без урахування окупованих територій).

Виправлено: у минулій версії новині була вказана неправильна сума доходів.

Нагадаємо:

Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.