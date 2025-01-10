Для ТРЦ "Гулливер" нашли управляющего: что о нем известно

Государственное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело публичный аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего ТРЦ Gulliver в Киеве.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", которое предложило самые выгодные условия для государства - самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Второе место занял консорциум "Управляющая компания "Эспланада" - 0,35%. Третье место - ООО "Алакор Сити" с 0,49%.

Следующие действия АРМА включают проверку документов на соответствие квалификационным требованиям и запросы в правоохранительные органы относительно возможных связей владельцев компаний с бывшими владельцами актива.

Что известно о победителе?

По данным YouControl, БК "Миллениум было зарегистрировано 6 декабря 2017 года в городе Киев.

Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Мечев Владимир Олегович, который также исполняет обязанности директора.

Напомним:

Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливера" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.

В мае 2023 года сообщалось, что директору столичного ТРЦ "Гулливер" Ирине Круппе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов. Сообщалось, что речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на "Гулливер".

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

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