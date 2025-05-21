Десять американців збагатилися минулого року ще на 365 мільярдів доларів – CNN

Незважаючи на короткочасне падіння ринку, десять найбагатших американців за минулий рік стали багатшими на 365 мільярдів доларів.

Про це пише CNN, посилаючись на свіжий аналіз Oxfam

Oxfam виміряв зміни статків 10 найбагатших людей зі списку мільярдерів Forbes у реальному часі між кінцем квітня 2024 року та кінцем квітня 2025 року.

На частку Ілона Маска, найбагатшої людини світу та генерального директора компанії Tesla, припадає трохи більше половини загального приросту багатства, а його статки за цей період зросли на 186,1 мільярда доларів.

"Аналіз, проведений минулої осені, показав, що Маск, ключова фігура в поверненні президента Дональда Трампа в Білий дім, знаходиться на шляху до того, щоб стати першим у світі трильйонером", – зазначає CNN.

Статки керівника компанії Meta Марка Цукерберга та спадкоємця Walmart Роба Волтона зросли на 38,7 мільярда доларів у кожного. Легендарний інвестор Уоррен Баффет збагатився на $34,8 млрд, а спадкоємець Walmart Джим Волтон - на $36,5 млрд.

"Приголомшливе зростання статків цих мільярдерів становить приблизно один мільярд доларів на день. Для порівняння, типовий американський працівник заробив трохи більше 50 000 доларів у 2023 році", – говориться у статті.

Тим часом республіканці обговорюють законопроект, який може зробити багатих ще багатшими і глибоко урізати ключові програми соціального захисту, додає CNN. Розробляється податковий кодекс, який призведе до появи першого у світі трильйонера.

Деякі прогресивні діячі закликають боротися з нерівністю шляхом введення податку на багатство для ультрамільйонерів і мільярдерів. Та оподаткування багатства було б дуже складним завданням, частково через те, що може бути важко оцінити чистий капітал. А деякі правознавці ставлять під сумнів конституційність податку на багатство, говориться у статті.

Американські законодавці обговорюють, чи варто продовжувати дію Закону про скорочення податків і створення робочих місць 2017 року, підписаного Трампом, і якщо так, то яким чином. Законопроект зробить постійними практично всі пільги з податку на доходи фізичних осіб, передбачені законом 2017 року, і тимчасово знизить податки на чайові та понаднормову роботу.

"Вигоду від законопроекту непропорційно отримають багаті. За даними Penn Wharton, 10% найбагатших людей отримають близько двох третин (65%) від загальної вартості закону, тоді як домогосподарства з нижчих 20% втратять близько 1035 доларів у 2026 році через скорочення Medicaid, продовольчих талонів та інші зміни", – говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за перші місяці 2025 року сукупні статки російських мільярдерів зросли майже на $15 млрд і сягнули загалом $305 млрд. Про це свідчить The Bloomberg Billionaires Index – рейтинг найбагатших людей світу, який аналізує чисті активи кожного з них.

Відповідно до свіжих даних, з 22 російських бізнесменів, які входять до рейтингу, найбільше збагатилися ті, які володіють структурами в металургійному, гірничодобувному, телекомунікаційному та технологічному секторах.

Також повідомлялося, що за підсумками 2024 року в Україні більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, що на 6,6 тис. осіб більше у порівнянні з попереднім періодом.

Як повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

У січні-лютому 2025 року 3186 громадян України відзвітували про отримані минулого року доходи у розмірі понад 1 млн грн, повідомила пресслужба Державної податкової служби. Загальна сума задекларованих ними доходів становить 21,8 млрд грн. Вони заплатять 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.