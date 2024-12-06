В Україні знизилися ціни на цибулю

Українські виробники знизили в середньому на 16% відпускні ціни на цибулю за минулий тиждень.

Про це повідомляє EastFruit.

"Так, на сьогодні продаж ріпчастої цибулі формується в рамках діапазону 10–16 грн/кг (0,24-0,38 дол./кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що ближче до вихідних оптові партії цибулі в Україні вже реалізуються за цінами, що поступаються показникам попереднього сезону.

Зниження ціни в EastFruit пояснюють значним зменшенням попиту в даному сегменті. Водночас якість цибулі у сховищах погіршується, тому через що її власники знижують ціни, щоб швидше реалізувати продукцію.

Більшість фермерів наразі утримуються від продажу цибулі через низькі ціни. У моніторинговому проєкті зауважили, що на початку грудня минулого року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче у порівнянні з аналогічним періодом цього року.