В Украине снизились цены на лук

Украинские производители снизили в среднем на 16% отпускные цены на лук за прошедшую неделю.

Об этом сообщает EastFruit.

"Так, на сегодня продажа репчатого лука формируется в рамках диапазона 10-16 грн/кг (0,24-0,38 долл./кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отмечают, что ближе к выходным оптовые партии лука в Украине уже реализуются по ценам, уступающим показателям предыдущего сезона.

Снижение цены в EastFruit объясняют значительным уменьшением спроса в данном сегменте. В то же время качество лука в хранилищах ухудшается, поэтому из-за чего его владельцы снижают цены, чтобы быстрее реализовать продукцию.

Большинство фермеров пока воздерживаются от продажи лука из-за низких цен. В мониторинговом проекте отметили, что в начале декабря прошлого года украинские производители отгружали лук в среднем на 20% дороже по сравнению с аналогичным периодом этого года.