Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами

ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників, що оцінить компанію більш ніж у $330 млрд. Причиною є стале зростання доходів, які стали найбільшими у світі серед соцмереж.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У межах програми викупу компанія планує запропонувати поточним співробітникам $200,41 за акцію, що на 5,5% більше, ніж $189,90 пів року тому. Тоді ByteDance оцінювалася приблизно у $315 млрд. Новий викуп стартує восени.

Збільшення оцінки збігається з тим, що ByteDance закріплює позицію найбільшої у світі соціальної медіакомпанії за доходами. У другому кварталі її виручка зросла на 25% у річному вимірі й досягла близько $48 млрд, більшість з яких надходить із китайського ринку. Водночас компанія й далі перебуває під політичним тиском, щоб відокремити свій американський бізнес.

У першому кварталі ByteDance заробила понад $43 млрд, обігнавши Meta (власника Facebook та Instagram) із показником $42,3 млрд за той самий період. І ByteDance, і Meta у другому кварталі зберегли зростання продажів понад 20%, насамперед завдяки високому попиту на рекламу.

ByteDance проводить викуп акцій двічі на рік, дозволяючи співробітникам продати частину своїх часток у приватній компанії. Це стало звичною практикою для великих «пізніх стартапів», які хочуть утримати працівників і забезпечити ліквідність без виходу на IPO. На відміну від багатьох інших, зокрема SpaceX чи OpenAI, ByteDance фінансує викупи власним балансом, що свідчить про її фінансову гнучкість і високі прибутки.

Окрім того, ByteDance вважається одним із лідерів Китаю у сфері штучного інтелекту. Компанія інвестує мільярди доларів у закупівлю чипів Nvidia, розвиток інфраструктури для ШІ та створення власних моделей.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.

Згодом, Трамп знову відтермінував продаж TiKTok на 90 днів - до середини вересня.