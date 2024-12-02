Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику

Індекс очікувань ділової активності опустився на 2,2 пункта у листопаді до 47.2 після того, як місяцем раніше майже досяг нейтрального рівня (49.4).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику, пришвидшення інфляції та значний дефіцит кваліфікованих кадрів вплинули на послаблення очікувань бізнесу.

Підприємства торгівлі єдині позитивно оцінили свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 51.4 (у жовтні – 51.9).

Підприємства промисловості послабили оцінки економічних перспектив листопада, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у листопаді становив 46.7 (у жовтні – 49.8).

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки результатів своєї діяльності на тлі зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 44.8 у листопаді (у жовтні – 47.2).

Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді становив 43.6 порівняно з 49.6 у жовтні.

На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін та тарифів на власну продукцію. Лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення.

Ситуація на ринку праці залишається складною, додали в НБУ.