Бизнес ухудшил оценку своих перспектив из-за российских атак на энергетику

Индекс ожиданий деловой активности опустился на 2,2 пункта в ноябре до 47.2 после того, как месяцем ранее почти не достиг нейтрального уровня (49.4).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Усиление интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику, ускорение инфляции и значительный дефицит квалифицированных кадров повлияли на ослабление ожиданий бизнеса.

Предприятия торговли единственные положительно оценили свою деловую активность благодаря постоянному внутреннему спросу и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в ноябре составил 51.4 (в октябре – 51.9).

Предприятия промышленности ослабили оценки экономических перспектив ноября, учитывая ухудшение ситуации безопасности, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс в ноябре составил 46.7 (в октябре – 49.8).

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицит электроэнергии и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44.8 в ноябре (в октябре – 47.2).

Предприятия строительства предоставили пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в ноябре составил 43.6 по сравнению с 49.6 в октябре.

На фоне замедления темпов роста закупочных цен предприятия промышленности, строительства и услуг ожидали более низкие темпы роста цен и тарифов на собственную продукцию. Только респонденты торговли ожидали их незначительного усиления.

Ситуация на рынке труда остается сложной, добавили в НБУ.