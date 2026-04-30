БаДМ увійшов до лідерів оптової торгівлі на тлі економічних викликів

Провідний фармдистриб'ютор України БаДМ посів 4 місце у галузі оптової торгівлі за результатами Індексу Опендатаботу 2026 та увійшов до топ-10 бізнесів, що формують економічну динаміку ринку в умовах повномасштабної війни.

БаДМ у Індексі Опендатаботу 2026: принципи формування рейтингу

Індекс Опендатаботу — аналітичний інструмент, який відображає реальний стан українського бізнесу на основі відкритих даних. Рейтинг формується на базі фінансової звітності компаній, інформації з державних реєстрів та аналітичних інструментів платформи. Оцінювання враховує не лише фінансові показники, але й ділову репутацію компаній.

Важливо, що до переліку не включають підсанкційні компанії, підприємства з власниками або кінцевими бенефіціарами з рф. Результати Індексу не можуть бути скориговані вручну, що робить його інструментом довіри для ділового середовища та медіа.

Для БаДМ це вже третє поспіль потрапляння до числа лідерів галузі за час повномасштабної війни, що свідчить про стійкість операційної діяльності компанії, прозорість бізнес-процесів і здатність зберігати позиції навіть в умовах економічної турбулентності.

Зокрема, у грудні 2025 року був знищений один із ключових розподільчих центрів у Дніпрі внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф. За період повномасштабного вторгнення це вже третя втрата логістичного хабу БаДМ. Попри це, компанія оперативно переформатувала логістичні процеси, перебудувала маршрути доставки та зберігла безперервність постачання.

Компанія була і залишається стратегічно важливою ланкою у системі забезпечення українців лікарськими засобами. У цьому контексті БаДМ відіграє ключову роль не лише для фармринку, а й для стабільності медичної сфери загалом.

"Результат у рейтингу відображає не лише фінансові показники, а й здатність компанії працювати безперервно в складних умовах. Для БаДМ це про відповідальність перед українцями, адже безперебійна дистрибуція лікарських засобів є критично важливою для системи охорони здоров'я" , — зазначив в.о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко.

Присутність БаДМ серед лідерів галузі свідчить не лише про результати компанії, а й про її роль у підтримці стабільності фармацевтичного ринку — одного з критично важливих секторів економіки в умовах повномасштабного вторгнення.