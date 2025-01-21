Азійські виробники авто та акумуляторів постраждали через погрози Трампа щодо мит

Акції японських автовиробників і південнокорейських виробників акумуляторів знизилися у вівторок після заяв Дональда Трампа про можливість запровадження мит на Канаду і Мексику найближчим часом, а також скасував указ попередньої адміністрації щодо електромобілів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас китайські виробники вийшли із загальної тенденції: їхні акції відкрилися зі зростанням, оскільки Трамп не згадав Китай у своїй інавгураційній промові й не ввів одразу мита проти Пекіна, як обіцяв раніше.

Акції південнокорейських суднобудівників зросли на тлі очікувань, що плани Трампа щодо збільшення видобутку газу та нафти підвищать попит на транспортні судна.

Коливання азійських акцій після інавгурації Трампа підкреслює, як зміни політики під його керівництвом можуть вплинути на великих виробників із числа найближчих союзників Вашингтона в регіоні, таких як Японія та Південна Корея.

Ці країни вже стикаються з викликами у переході до електромобілів та жорсткою конкуренцією з боку швидкозростаючих китайських конкурентів.

Трамп натякнув на можливе запровадження 25% мит на Канаду та Мексику, які можуть почати діяти з 1 лютого. Ця загроза нависла над азійськими виробниками, оскільки Трамп прагне скоротити торговельний дефіцит США.

Особливо це стосується Мексики, яка давно є низьковитратним виробничим центром для автовиробників, включаючи провідні азійські компанії.

Акції Honda Motor, другого за величиною автовиробника Японії, закінчили день зниженням на 0,3%, до 1478 єн, після втрати ранкових здобутків.