Андрій Хоркавий закликав створити алгоритм роботи пунктів пропуску через кордон під час тривог

Співзасновник KLR Bus, експерт з транспортного права та пасажирських перевезень Андрій Хоркавий звернув увагу на безпекову ситуацію, що склалася на міжнародних пунктах пропуску (МПП) через державний кордон.

Про це він написав в блозі на сайті Цензор.НЕТ.

Андрій Хоркавий зазначив, що останнім часом атаки росії дедалі частіше спрямовані саме на прикордонну інфраструктуру. Він нагадав, що лише за останній місяць зафіксовано кілька ударів у районах пунктів пропуску "Виноградівці", "Табаках", "Орлівці", "Старокозачому", де загинули двоє людей. А 13 вересня ворог атакував пасажирський потяг за 2 км від пункту пропуску "Ягодин" на Волині.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснював, що наразі розглядається алгоритм зупинки роботи пункту пропуску через кордону під час тривоги, щоб уникнути скупчення людей.

Хоркавий визнав логічність такого рішення, але наголосив ще на кількох факторах:

"Зупинка МПП під час тривоги не вирішує проблему, а лише переносить її на кілька сотень метрів далі - у місто, в поле, до житлових будинків".

За його словами, на території пунктів пропуску немає жодних спеціально облаштованих захисних споруд – бетонних укриттів, розрахованих на пасажирів, водіїв, прикордонників та митників.

"Навіть у разі припинення роботи МПП сам пункт залишається незахищеним об'єктом", - зазначає Хоркавий.

Окрему небезпеку, на його думку, становлять вантажівки у черзі, про що раніше публічно попереджав і прем'єр Польщі Дональд Туск після удару по потягу на Волині, закликавши польські служби не допускати накопичення вантажівок на кордоні.

Серед конкретних кроків, які пропонує експерт:

- облаштувати захищені зони очікування з укриттями підвищеної стійкості безпосередньо на під'їздах до МПП, розраховані на 250–300 людей;

- удосконалити систему "єЧерга", зокрема запропонувати її як рішення країнам-сусідам для інтеграції в роботу пунктів пропуску, а також напрацювати рішення щодо альтернативних маршрутів для ліцензованого транспорту у разі закриття основного пункту пропуску.

Крім цього, Хоркавий запропонував ініціювати переговори з Польщею щодо спрощеного коридору для ліцензованих пасажирських перевізників і моделі "єдиного вікна" замість послідовного контролю на двох сторонах кордону.

Він також позитивно оцінив відкриття нових пунктів пропуску для диверсифікації маршрутів, зокрема нового МПП "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" на Закарпатті для транспортних засобів масою до 3,5 т.

Як приклад ефективної практики Андрій Хоркавий навів досвід Ізраїлю, де рішення про закриття пункту пропуску завдяки розвиненій системі моніторингу та виявлення загроз ухвалюють локально, а не для всього регіону.

Підсумовуючи, експерт закликав негайно напрацювати алгоритм дій та протоколи безпеки під час повітряних тривог на пунктах пропуску через кордон і наголосив, що зволікання може призвести не лише до пошкодження інфраструктури, а й до людських жертв.