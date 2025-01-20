Американські фірми в Європі побоюються погіршення відносин з приходом Трампа

Дев'ять з 10 американських фірм, що працюють в Європі, вважають, що трансатлантичні економічні відносини погіршаться в найближчі роки, і головною причиною цього є очікувана політика нового президента США Дональда Трампа, зокрема, тарифи.

Про це пише Reuters.

Американська торгівельна палата в Європейському Союзі (AmCham EU), яка налічує понад 160 членів, включаючи Apple, Goldman Sachs, Meta і Visa, заявила, що її опитування показало, що дві третини респондентів очікують, що політика США зашкодить їхній діяльності в Європі в найближчі роки.

Зазначається, що близько 52% заявили, що очікують негативного впливу від політики ЄС.

Опитування, проведене серед 58 країн-членів, контрольованих США, з 6 по 14 січня, показало, що 84% назвали тарифи і торгівельну політику головним пріоритетом трансатлантичного співробітництва, за ними йдуть стійкість ланцюгів постачання і енергетичний перехід.

Переважна більшість компаній заявили, що Європа має вирішальне значення для їхньої діяльності, і закликали ЄС і США об'єднати зусилля для скорочення регулювання, зниження торговельних бар'єрів і посилення регуляторного співробітництва.

Три чверті опитаних компаній заявили, що вони "дуже" або "надзвичайно" підтримують Паризьку кліматичну угоду, з якої, як очікується, Трамп вийде. Лише 2% не підтримують.

Нагадаємо:

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає збереження китайської власності на TikTok, якщо будуть вжиті заходи для забезпечення захисту і зберігання даних американських користувачів в США.