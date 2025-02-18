Акції Intel зробили найбільший стрибок з 2023 року

Акції Intel Corp. зросли до 11% на тлі спекуляцій, що легендарний виробник чипів може бути розділений у рамках угоди за участю Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) та Broadcom Inc.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg News, TSMC розглядала можливість управління фабриками Intel у США та отримання контрольного пакета в новому підприємстві.

Водночас Broadcom провела неофіційні переговори з радниками щодо можливого придбання бізнесу Intel, пов’язаного з розробкою та маркетингом чипів, повідомив The Wall Street Journal.

Ці новини відродили давні припущення аналітиків та інвесторів про можливий поділ Intel. Ще торік сама компанія визнавала, що питання розділення її виробничого та продуктових підрозділів залишається відкритим.

У вівторок акції Intel піднялися до $26,24 на торгах у Нью-Йорку, що стало найбільшим одноденним зростанням із 27 жовтня 2023 року. З початку року їхня вартість зросла на 18%, головним чином завдяки спекуляціям щодо угоди.

Колись домінуючи на ринку чипів, Intel останніми роками втратила технологічну перевагу та частку ринку на користь конкурентів.

Компанія також проґавила бум на прискорювачі штучного інтелекту, що дозволило Nvidia Corp. стати лідером у цій сфері. Торік рада директорів Intel звільнила генерального директора Пета Гелсінгера через повільний прогрес його плану відновлення, і компанія досі шукає нового керівника.

За даними Bloomberg, Broadcom раніше оцінювала можливість угоди з Intel, але не просунулася в переговорах. Водночас радники продовжували пропонувати Broadcom різні варіанти співпраці.

Читайте також: Від злету до падіння – один чип. Що відбувається з Intel?