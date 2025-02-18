Акции Intel совершили самый большой скачок с 2023 года

Акции Intel Corp. выросли до 11% на фоне спекуляций, что легендарный производитель чипов может быть разделен в рамках сделки с участием Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Broadcom Inc.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg News, TSMC рассматривала возможность управления фабриками Intel в США и получения контрольного пакета в новом предприятии.

В то же время Broadcom провела неофициальные переговоры с советниками относительно возможного приобретения бизнеса Intel, связанного с разработкой и маркетингом чипов, сообщил The Wall Street Journal.

Эти новости возродили давние предположения аналитиков и инвесторов о возможном разделении Intel. Еще в прошлом году сама компания признавала, что вопрос разделения ее производственного и продуктовых подразделений остается открытым.

Во вторник акции Intel поднялись до $26,24 на торгах в Нью-Йорке, что стало самым большим однодневным ростом с 27 октября 2023 года. С начала года их стоимость выросла на 18%, главным образом благодаря спекуляциям по сделке.

Когда-то доминируя на рынке чипов, Intel в последние годы потеряла технологическое преимущество и долю рынка в пользу конкурентов.

Компания также упустила бум на ускорители искусственного интеллекта, что позволило Nvidia Corp. стать лидером в этой сфере. В прошлом году совет директоров Intel уволил генерального директора Пэта Гелсингера из-за медленного прогресса его плана восстановления, и компания до сих пор ищет нового руководителя.

По данным Bloomberg, Broadcom ранее оценивала возможность сделки с Intel, но не продвинулась в переговорах. В то же время советники продолжали предлагать Broadcom различные варианты сотрудничества.

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