Акції Adobe впали майже на 12% після песимістичного прогнозу доходу

Акції Adobe впали майже на 12% у четвер після того, як песимістичний прогноз річного доходу викликав занепокоєння, що прибутки від інвестицій у штучний інтелект можуть затриматися довше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Хоча компанія йде за графіком із впровадженням продуктів на базі генеративного ШІ, відсутність чітких метрик монетизації ускладнює для інвесторів оцінку прогресу", – зазначив аналітик RBC Метью Свенсон.

Штаб-квартира компанії, розташована в Сан-Хосе, Каліфорнія, у середу прогнозувала річний дохід за 2025 фінансовий рік на рівні від $23,30 до $23,55 мільярда, тоді як середній прогноз аналітиків, за даними LSEG, становив $23,78 мільярда.

"На фоні чергового розпродажу ми бачимо явний розрив між оптимізмом керівництва компанії, яке бачить внутрішні ознаки успіху, та тим, як це сприймають інвестори", – зазначили аналітики Morningstar.

Нещодавно випустивши інструменти, пов’язані з ШІ, Adobe активно інвестує у технології генерації зображень та відео на основі штучного інтелекту, щоб конкурувати з фінансово потужними стартапами, такими як Stability AI і Midjourney.

Досягнення Adobe у відеогенерації ставлять її в пряму конкуренцію з OpenAI, творцем ChatGPT, та його інструментом Sora.

Хоча у червні Adobe прогнозувала значне зростання у другій половині року, щонайменше сім брокерських компаній знизили цільові ціни на акції компанії після оприлюднення прогнозу доходів.