Акции Adobe упали почти на 12% после пессимистического прогноза дохода

Акции Adobe упали почти на 12% в четверг после того, как пессимистичный прогноз годового дохода вызвал беспокойство, что прибыли от инвестиций в искусственный интеллект могут задержаться дольше, чем ожидалось.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Хотя компания идет по графику с внедрением продуктов на базе генеративного ИИ, отсутствие четких метрик монетизации затрудняет для инвесторов оценку прогресса", - отметил аналитик RBC Мэтью Свенсон.

Штаб-квартира компании, расположенная в Сан-Хосе, Калифорния, в среду прогнозировала годовой доход за 2025 финансовый год на уровне от $23,30 до $23,55 миллиарда, тогда как средний прогноз аналитиков, по данным LSEG, составлял $23,78 миллиарда.

"На фоне очередной распродажи мы видим явный разрыв между оптимизмом руководства компании, которое видит внутренние признаки успеха, и тем, как это воспринимают инвесторы", - отметили аналитики Morningstar.

Недавно выпустив инструменты, связанные с ИИ, Adobe активно инвестирует в технологии генерации изображений и видео на основе искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с финансово мощными стартапами, такими как Stability AI и Midjourney.

Достижения Adobe в видеогенерации ставят ее в прямую конкуренцию с OpenAI, создателем ChatGPT, и его инструментом Sora.

Хотя в июне Adobe прогнозировала значительный рост во второй половине года, по меньшей мере семь брокерских компаний снизили целевые цены на акции компании после обнародования прогноза доходов.