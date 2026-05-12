70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

70-й ювілейний пісенний конкурс "Євробачення-2026" транслюватиметься у прямому ефірі: перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а гранд-фінал — 16 травня о 22:00 на телеканалі Суспільне Культура. Перегляд буде доступний на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ, незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Достатньо авторизуватися за номером телефону.

Цьогоріч конкурс прийматиме Австрія у Відні. Україну на "Євробаченні-2026" представить співачка Вікторія Лелека (LELÉKA) з композицією "Ridnym", яка перемогла у Національному відборі, здобувши найвищі оцінки від журі та глядачів. Пісня розповідає про внутрішню силу, близькість і відчуття підтримки навіть у часи невизначеності.

За словами артистки, ідея треку народилася з бажання захистити найдорожчих людей та зберегти відчуття єдності попри тривожні події навколо. Композиція поєднує фолькджазові мотиви з артпопом та електронним звучанням, доповненими партіями струнного оркестру й бандури. Трек звучить українською та англійською мовами, а однією з його особливостей стала протяжна вокальна нота у кульмінації пісні, яка вже привернула увагу фанатів конкурсу. Водночас "Ridnym" порушує близькі багатьом теми дому, рідності та надії.

Голосування відбудеться на кількох платформах: у мобільному застосунку Eurovision Song Contest (доступному для Android, iOS та Windows), на сайті esc.vote, а також телефоном та/або SMS — для країн-учасників. Номери для голосування буде оголошено під час трансляції. Київстар ТБ забезпечує відкритий доступ до перегляду всім користувачам, які авторизовані за номером телефону. Якщо користувач ще не користувався платформою, варто просто ввести номер телефону та отриманий OTP-код.

Після ефіру трансляцію можна буде переглянути у записі на платформі.

