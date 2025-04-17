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Зеленський підписав закон про кіберзахист державних інформаційних ресурсів

Віктор Волокіта — 17 квітня, 14:25
Зеленський підписав закон про кіберзахист державних інформаційних ресурсів
Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури".

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законом передбачається:

  • створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози;
  • функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози;
  • введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування системи реагування на кіберзагрози буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.

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