Зеленський підписав закон про кіберзахист державних інформаційних ресурсів
Getty Images
Президент Володимир Зеленський підписав закон №11290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури".
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Законом передбачається:
- створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози;
- функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози;
- введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об’єктах критичної інфраструктури.
Забезпечувати функціонування системи реагування на кіберзагрози буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.