Зеленський підписав закон про кіберзахист державних інформаційних ресурсів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №11290 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури".

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законом передбачається:

створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози;

функціонування національної системи обміну інформацією про відповідні загрози;

введення штатних посад фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування системи реагування на кіберзагрози буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, що впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу.