Застосунки Uklon працюватимуть без сплати за трафік для абонентів Київстар

Відтепер абоненти Київстар можуть користуватися застосунками Uklon без витрат мобільного інтернету. Uklon та Київстар запускають ініціативу, яка дозволяє абонентам найбільшого українського мобільного оператора замовляти та виконувати поїздки, доставку чи інші послуги в Uklon, не турбуючись про використання мегабайтів.

За підрахунками Uklon, кожен райдер використовує в середньому 250 МБ мобільних даних на місяць, а драйвер – близько 180 МБ. Ініціатива поширюється на обидва застосунки: Uklon (для райдерів) та Uklon Driver (для водіїв).

"Наша ціль – зробити щоденні поїздки з Uklon зручними та доступними у будь-яких обставинах – незалежно від наявності Wi-Fi мережі . Партнерство з Київстар є важливим кроком у напрямку сервісу, доступного будь-де і будь-коли", – пояснює Олена Орлова, Chief Marketing Officer Uklon.

Послуга діє автоматично для всіх абонентів Київстар.

Наразі Uklon працює у 27 містах України, а також на території туристичного комплексу "Буковель". До екосистеми цифрових сервісів компанії входять райдхейлінг, доставка Uklon Delivery, B2B-перевезення та рекламна платформа Uklon Ads.