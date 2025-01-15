З початку повномасштабної війни Київстар посилив енергетичну стійкість мережі більш ніж утричі

Стійкість під час знеструмлень є одним із ключових пріоритетів Київстар як оператора електронних комунікацій з найбільшим національним покриттям. Завдяки значним інвестиціям, а також активній та системній роботі Київстар підвищив стійкість телеком мережі більш ніж утричі від початку повномасштабної війни.

Починаючи з 2022 року понад 2,3 млрд грн інвестицій було спрямовано на забезпечення енергонезалежності: закупівлю, встановлення та обслуговування обладнання, яке забезпечує резервне живлення об’єктів телеком мережі. Оператор електронних комунікацій робить усе можливе, щоб абоненти залишалися на зв’язку та не відчували суттєвого зниження якості послуг під час знеструмлень.

У разі тривалих блекаутів Київстар забезпечуватиме безперервний зв'язок протягом щонайменше трьох діб для всіх критично важливих вузлів мережі, а також для об'єктів важливих для функціонування економіки та системи безпеки країни, визначених РНБО.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф телеком об’єкти Київстар працювали на резервному живленні майже 4 млн годин. А кількість палива, витраченого на роботу генераторів вже перевищила 3 млн літрів.

У 2025 році Київстар планує додатково встановити понад 1000 потужних генераторів та ще понад 52 тисячі акумуляторів (за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год). Зокрема, вже найближчим часом оператор очікує постачання ще понад 13 тис. акумуляторів для посилення енергонезалежності телеком мережі.

З моменту початку масових відключень електроенергії компанія оперативно зарезервувала й мережу "Домашній Інтернет". У 24 тис. багатоквартирних будинків у 92 містах України було встановлено близько 50 тис. джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

Оскільки під впливом частих відключень частина ДБЖ почала втрачати ресурс, Київстар розпочав їх масштабну заміну на більш потужні залізо-фосфатні акумулятори. Цей тип акумуляторів характеризується тривалішим терміном експлуатації та здатний підтримувати роботу фіксованого інтернет-зв’язку до 10 годин. На сьогодні вже встановлено понад 5 тис. акумуляторів нового типу, а протягом найближчих трьох місяців компанія встановить ще 35 тис. Загалом, до кінця 2025 року модернізація охопить усю мережу — для цього Київстар закупив понад 85 тис. нових акумуляторів.

Окрім резервування, Київстар продовжує модернізацію мережі. Компанія інвестує 1 мільярд гривень у розгортання технології GPON. Починаючи з 2025 року, підключення нових будинків здійснюватиметься виключно за оптоволоконною технологією. У багатоквартирних будинках, де вже є мережа за технологією FTTB, поступово, другим шаром, додаватиметься GPON для підвищення якості послуг.

Також Київстар продовжує шукати додаткові можливості для забезпечення стійкості зв’язку. Компанія запрошує долучитися до співпраці на комерційній основі бізнеси, у яких є генератори з вільною потужністю від 8 кВт, і вони готові нею ділитися. Розглядається модель Generator As A Service на постійній основі з компенсацією вартості палива за надану потужність. За таким алгоритмом Київстар вже співпрацює з більше ніж 200 бізнес-партнерами.