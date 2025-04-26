Як ШІ змінює креативну індустрію – подкаст з ChatGPT

Боротьба між художниками та штучним інтелектом триває. ШІ стрімко увійшов у креативну сферу, і його можливостями користуються всі: від авторів мемів у соцмережах до голлівудських студій.

Втім, дедалі більше митців звинувачують ШІ у плагіаті та відмовляються визнавати його рівноправним учасником творчого процесу. У новому випуску Христина Головко та Ігор Пилипів ведуть відверту розмову з ChatGPT аби з'ясувати, чи варто митцям боятись ШІ, чи краще шукати з ним співпраці.

Детальніше — у відео ЕП: