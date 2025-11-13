Як підготувати бізнес до зими: сонячна станція чи установка зберігання енергії

Український бізнес готується до нової зими в умовах енергетичної нестабільності. Компанії роблять ставку не лише на генератори, а й на рішення, які забезпечать автономність і економію. Серед найпопулярніших – установки зберігання енергії (УЗЕ) та гібридні сонячні електростанції (СЕС) з акумуляторами. Про різницю між ними розповідає Дмитро Доскевич, засновник компанії Генерація, що спеціалізується на системах альтернативної енергетики.

УЗЕ чи гібридна СЕС – у чому різниця

УЗЕ – це великий "промисловий повербанк", який не виробляє, а лише накопичує енергію. Такі системи заряджаються в години дешевої електрики, розряджаються – у дорогі, і допомагають вирівнювати пікові навантаження. Проте вони не створюють власної енергії, тож підприємство залишається залежним від мережі.

Гібридна СЕС поєднує сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Удень система генерує електроенергію, надлишок зберігається в акумуляторах, а вночі або під час відключень – живить об'єкт. Це дозволяє одночасно економити й забезпечувати автономність. Гібридні системи завжди дають можливість забезпечувати живлення без наявності зовнішньої мережі на відміну від УЗЕ.

Коли установка зберігання енергії має сенс

УЗЕ доцільна там, де немає можливості розмістити сонячні панелі або приміщення для батарей. Вона також вигідна підприємствам, що мають доступ до дешевої електроенергії в певні години.

"УЗЕ – ефективний інструмент оптимізації споживання, але без власної генерації бізнес лишається залежним від мережі", – пояснює Доскевич.

Коли варто переходити на гібридну станцію

Гібридні станції найчастіше обирають виробництва, агрокомпанії, склади та торговельні мережі, яким критично важлива безперервна робота. Водночас потрібно мати площу для розміщення фотомодулів.

"Якщо пріоритет – економія на електроенергії та автономне живлення, саме гібридна система стане найкращим рішенням", – каже засновник Генерації.

Гібридна СЕС генерує, накопичує та розподіляє енергію. Така система може стати доповненням до вашого генератора, щоб скоротити витрати та зменшити навантаження на генератор.

Скільки коштує автономність підприємства

Ціна залежить від потужності, інверторів, ємності батарей і монтажу:

Мережева СЕС – від 360-400 дол./кВт .

. Гібридна СЕС з акумуляторами – від 670-730 дол./кВт .

Встановлення під ключ УЗЕ потужністю 100кВт та ємністю 215 кВт⋅год стартує від 60 тис. доларів.

Як бізнесу зменшити вартість переходу на альтернативне джерело живлення

Бізнес може скористатися програмою "5-7-9%" для фінансування енергоефективних проєктів.

"Для прифронтових територій ставка становить лише 1% річних – це робить перехід на альтернативну енергію максимально доступним", – уточнює Доскевич.

Що обрати: економію чи незалежність

Альтернативна енергетика – це не тренд, а стратегічна інвестиція у стійкість бізнесу. УЗЕ допомагає оптимізувати витрати на електроенергію, тоді як гібридна сонячна станція забезпечує автономність і стабільність під час відключень. Перш ніж ухвалювати рішення, підприємству варто:

чітко визначити мету – економія чи енергонезалежність;

врахувати технічні умови: площу, можливість розміщення панелей;

надійність підрядника: гарантії на обладнання, сервіс і швидкість реагування у разі поломок.

Саме комплексний підхід – від правильної мети до якісної реалізації – забезпечує ефективність і швидке повернення інвестицій у власну енергію.