Вплив технологій на український бізнес у 2024: результати опитування Kyivstar Business Hub

Українські компанії продовжують цифровізацію та впроваджують нові технології, щоб підвищувати ефективність роботи та мати змогу розвиватися в умовах безпрецедентних безпекових та інфраструктурних викликів. Хмарні рішення, великі дані та рішення на основі штучного інтелекту стають ключовими інструментами для оптимізації бізнес-процесів.

Про це свідчать результати щорічного опитування Kyivstar Business Hub, яке проводилось з 12 листопада до 12 грудня 2024 року серед представників українського бізнесу різного масштабу та галузей.

"Цьогоріч найбільше технологічні рішення використовували для покращення бізнес-процесів у маркетингу та продажах, для аналізу даних та звітності, документообігу та бухгалтерії, а також для комунікації та співпраці. Зокрема 30% опитаних оптимізували роботу співробітників, скоротивши час на рутинні завдання, 18% покращили сервіс для клієнтів, а ще 17% прискорили з ними комунікацію. Такі результати надихають нас, як Київстар Бізнес, створювати нові продукти, які сприяють розвитку українських компаній", — коментує Тетяна Юрчишина, керівниця департаменту маркетингу на B2B-ринку Київстар.

За даними опитування майже 70% компаній активно використовують хмарні рішення для зберігання даних, резервного копіювання та відновлення, хостингу вебсайтів та додатків, спільної роботи та комунікації. Найчастіше український бізнес вибирає Microsoft Azure, Amazon Web Services та Google Cloud. Це свідчить про те, що хмарні технології стають незамінним інструментом для сучасного бізнесу, адже дозволяють зберігати та оптимізувати робочі процеси.

Big Data також закріплює свої позиції — 27% компаній використовують аналітику великих даних для кращого розуміння ринку, трендів та операційних процесів. Найбільше Big Data застосовували для аналітики ринку (33%), це допомагало компаніям краще розуміти тенденції та потреби споживачів. На другому місці з використання — операційні процеси та прийняття рішень (23%), на третьому — персоналізована комунікація з клієнтами та партнерами (16%).

Водночас, опитані представники бізнесів говорять, що в майбутньому планують зосередитися на таких важливих аспектах використання великих даних, як покращення маркетингових активностей, аналіз клієнтської бази та прогнозування.

Інструменти на основі штучного інтелекту (ШІ) також стають невід’ємною частиною бізнес-процесів. У 2024 році ШІ найчастіше використовували для створення контенту (21%), генерації ідей та оптимізації розробки продуктів (14%), аналізу даних (13%). Найактивніше опитані користувались такими інструментами як ChatGPT, Copilot, Gemini та Midjourney.

Опитування Kyivstar Business Hub охопило представників компаній із різних секторів: виробництва, IT, ритейлу, сфери обслуговування, медицини та ін. Участь взяли 219 респондентів, які працюють у різних регіонах України, а також за кордоном.

Ознайомитися з повним звітом можна за посиланням.