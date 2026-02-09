VoLTE та VoWiFi генерують понад 40% загального голосового трафіку в мережі Київстар

Національний оператор електронних комунікацій Київстар продовжує розширювати базу користувачів сучасних голосових сервісів та фіксує зростання попиту на технології VoLTE (Voice оver LTE) та VoWiFi (Voice over Wi-Fi). У грудні 2025 року понад 8,5 мільйонів абонентів оператора скористались технологією VoLTE, 1,4 мільйона − VoWiFi

З моменту першого в Україні запуску VoLTE у грудні 2020 року Київстар утримує лідерські позиції за кількістю абонентів, які користуються високоякісним голосовим зв'язком у мережі 4G. Перелік сумісних для технології смартфонів у мережі Київстар постійно розширюється й наразі охоплює понад 500 моделей, якими користується більше 11,5 мільйонів абонентів, що робить послугу доступною для більшості користувачів. Окрім найбільш популярних серед українців брендів Apple, Samsung, Xiaomi, до переліку сумісних пристроїв також входять гаджети Motorola, ZTE та OPPO, Google Pixel, Realme.

У грудні 2024 року Київстар запустив ще одну сучасну голосову технологію − VoWiFi, яка дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережу, гарантує високу якість звучання та швидке з'єднання. Серед переваг зокрема забезпечення стабільного зв'язку у приміщеннях зі слабким мобільним сигналом (підвалах, на високих поверхах, будівлях із товстими стінами тощо) за умови доступності мережі Wi-Fi.

В умовах частих знеструмлень VoWiFi є ще й ефективним інструментом для підтримання зв'язку. Навіть якщо сигнал мобільної мережі слабкий, для здійснення голосового дзвінка достатньо мати резервне живлення для Wi-Fi-обладнання та доступ до інтернету. Перелік сумісних з VoWiFi смартфонів у мережі Київстар налічує понад 300 моделей найпопулярніших серед українців виробників гаджетів і продовжує розширюватись

Сьогодні VoLTE та VoWiFi вже генерують понад 40% загального голосового трафіку в мережі Київстар, що свідчить про затребуваність сучасних голосових технологій серед абонентів. Зокрема, Львів демонструє найвищий рівень користування голосовими сервісами — 61% голосового трафіку Київстар припадає на VoLTE та VoWiFi, у Києві цей показник досяг 57%.

Згідно з опитуванням задоволеності користувачів, близько 90% абонентів, які користуються VoLTE та VoWiFi, високо оцінюють якість технологій і задоволені сервісом. Розмови через VoLTE та VoWiFi тарифікуються як звичайні голосові виклики відповідно до тарифного плану абонента, без додаткових платежів.

Дізнатися більше про VoLTE можна тут, а про VoWiFi — за цим посиланням.