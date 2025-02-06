Вигідні тарифи та енергостійкість мережі: на чому зараз фокусується lifecell

Мобільний оператор lifecell наприкінці минулого року та вже у 2025-му зробив відразу кілька вигідних пропозицій для абонентів. Серед них - акції, бонусні гігабайти, нові вигідні тарифні плани. Також компанія системно інвестує у забезпечення мережі сучасними літієвими батареями. Більше про все – у нашому матеріалі.

Тариф "Лайфсет": три послуги в одному пакеті за 175 грн

"Лайфсет" – це пропозиція 3 в 1, яка дозволяє сплачувати один чек відразу за три актуальні послуги – мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. Всього за 175 грн/4 тижні можна отримати:

швидкісний безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за наявності відповідної технології за адресою підключення);

25 ГБ мобільного інтернету в Україні та в роумінгу (за акцією "Гігабайти без кордонів") і 1300 хв на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell), а також безлімітні дзвінки в мережі lifecell по закінченню цього обсягу;

інтерактивне телебачення lifecell TV: 120+ найпопулярніших національних та світових телеканалів для всієї родини із переглядом на різних пристроях (до 5 пристроїв одночасно).

Такий тариф 3 в 1 дозволяє заощаджувати – абоненти не переплачують за кожну з послуг окремо та отримують всі з одних рук.

Новий тариф "Максі": безлім на популярні застосунки та інші переваги

Цей тариф став доступним з 5 лютого. Він має в наповненні максимум потужності під щоденні потреби абонентів, але при цьому його вартість нижча за популярний "Вільний Лайф", який має подібний обсяг послуг. Окрім того, "Максі" має додаткову плюс – безлімітний доступ до понад 20 популярних застосунків, серед яких YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, різні месенджери тощо.

Тож, ціна "Максі" для наявних абонентів – від 250 до 300 грн, залежно від умов підключення. У тарифі:

● YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Х тощо без додаткової плати та витрат пакетних гігабайтів;

● 40 ГБ мобільного інтернету*;

● безліміт на дзвінки в мережі lifecell;

● 1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*

Повний обсяг цих послуг доступний, якщо не забувати вчасно сплачувати за тариф*.

Підключити "Максі" на вигідних умовах зможуть і абоненти, які переносять свій номер від інших операторів за послугою MNP.

Більше інформації про "Максі" – на сайті lifecell .

200 ГБ до дня народження компанії

24 січня з нагоди свого 20-річчя lifecell вирішив надати абонентам 200 ГБ інтернету для YouTube, YouTube Music та YouTube Kids за символічною вартістю 0,01 грн. Скористатися цією можливістю можна до 28 лютого. Для активації достатньо ввести USSD-код *448#, а використати бонус можна до кінця поточного року.

Зв’язок під час знеструмлень: інвестиції в енергонезалежність

lifecell послідовно працює над тим, аби майже 10 млн абонентів оператора могли користуватись послугами зв’язку навіть під час знеструмлень. Покращення енергостійності мережі, яка налічує більше 10 тисяч базових станцій, – топ-пріоритет компанії. Тому вона продовжує встановлювати на обладнанні базових станцій нові батареї, щоб тримати зв’язок 4-8-10 годин – залежно від навантаження.

Так, від перших блекаутів у 2022 році lifecell вже оснастив мережу великою кількістю генераторів, встановив 23 тисяч літієвих батарей (48V 100 А*год) та необхідне додаткове обладнання, інвестувавши у цей проєкт 1,5 млрд грн.

Зараз компанія вкладає ще пів мільярда в енергонезалежність своєї інфраструктури і продовжує встановлювати по всій мережі сучасні літієві батареї. Це ще 25 тисяч батарей (48V 100 А*год), які були доставлені в Україну кількома партіями у грудні 2024 - січні 2025 р. Вони відразу передаються у різні регіони країни, де монтуються на обладнанні оператора.

На сьогодні вся мережа lifecell має автономні джерела живлення, які залежно від стану акумуляторів, навантаження на обладнання та терміну заряджання можуть працювати від 4 до 8 годин. При цьому порядку 70% мережі оснащено батареями та генераторами, з якими обладнання базових станцій може забезпечувати зв’язок до 10 годин (залежно від навантаження), а в окремих областях цей показник вже наближається до 80%. Мета lifecell – на більшості базових станцій забезпечити автономну роботу обладнання 6-10 годин уже найближчим часом, а на окремих складних об'єктах – до кінця 2025 року.

* Повний обсяг послуг надається за умови своєчасної оплати. Своєчасною оплатою вважається оплата пакету послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакету послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата є несвоєчасною.