В "Дії" знову можна замовити "Дія.QR" для держустанов, малого та середнього бізнесів
"Дія"
Тепер установи та компанії знову можуть легко отримувати копії цифрових документів від клієнтів без паперових оригіналів.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Завдяки "Дія.QR", клієнт просто надсилає документи через додаток "Дія" у PDF-форматі прямо на електронну пошту організації. Це швидко, зручно та економить час усім.
У повідомленні нагадують, як працює Дія.QR:
- Клієнт сканує QR-код організації;
- У його "Дії" відкривається запит на надсилання потрібного документа;
- Клієнт підтверджує запит через "Дія.Підпис";
- Автоматично створюється чернетка листа з вкладеним документом і зазначеною поштою організації;
- Залишається лише натиснути "Надіслати".
Зазначається, що "Дія.QR" уже використовують ЦНАПи, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.