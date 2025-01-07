Український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за вісім років
Обсяг українського ринку кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і у 2024 році становив $138 млн.
Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації з посиланням на дані дослідження асоціації IT Ukraine DataDriven Research&Consulting.
Світовий ринок кібербезпеки за підсумками 2024 року оцінюється в 186 млрд дол, і на частку України припадає менш ніж 1%. Проте, згідно з прогнозами, до 2029 року ринок зросте на 50% і сягне 209 млн дол.
Ключовий сегмент українського ринку кібербезпеки – мережева безпека. Найшвидше зростання демонструють хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок.
Основними рушійними силами ринку в Україні є:
- впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі
- постійні російські кібератаки
- зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак
- зростання використання ШІ
- стимулювання ринку проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги
Повномасштабне вторгнення Росії спровокувало різке зростання кібератак в Україні, що викликало потужний попит на інноваційні та автоматизовані рішення у сфері кібербезпеки. Український ринок став полем постійних атак російських хакерських угруповань, які найчастіше націлюються на державні установи, об'єкти оборонно-промислового комплексу, телекомунікації, фінансовий сектор та енергетику.
Україна не лише дає відсіч цим загрозам, а й формує глобальні тенденції у кіберзахисті. Автори дослідження відзначають, що завдяки активній діяльності у сфері R&D наша країна випереджає інші держави в експертизі кібербезпеки.