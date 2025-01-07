Український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за вісім років

Обсяг українського ринку кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і у 2024 році становив $138 млн.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації з посиланням на дані дослідження асоціації IT Ukraine DataDriven Research&Consulting.

Світовий ринок кібербезпеки за підсумками 2024 року оцінюється в 186 млрд дол, і на частку України припадає менш ніж 1%. Проте, згідно з прогнозами, до 2029 року ринок зросте на 50% і сягне 209 млн дол.

Ключовий сегмент українського ринку кібербезпеки – мережева безпека. Найшвидше зростання демонструють хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок.

Основними рушійними силами ринку в Україні є:

впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі

постійні російські кібератаки

зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак

зростання використання ШІ

стимулювання ринку проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги

Повномасштабне вторгнення Росії спровокувало різке зростання кібератак в Україні, що викликало потужний попит на інноваційні та автоматизовані рішення у сфері кібербезпеки. Український ринок став полем постійних атак російських хакерських угруповань, які найчастіше націлюються на державні установи, об'єкти оборонно-промислового комплексу, телекомунікації, фінансовий сектор та енергетику.

Україна не лише дає відсіч цим загрозам, а й формує глобальні тенденції у кіберзахисті. Автори дослідження відзначають, що завдяки активній діяльності у сфері R&D наша країна випереджає інші держави в експертизі кібербезпеки.