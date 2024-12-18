Українці тепер за бажанням можуть оформити лише електронне пенсійне посвідчення
Тепер можна оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення без паперового аналога: воно відобразиться в "Дії".
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Так ви отримаєте документ значно швидше й без поїздок до держустанов", - йдеться у повідомленні.
Податися на електронне посвідчення можна онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду.
"Для оформлення знадобиться пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Як буде готово, посвідчення відобразиться в Дії", - продовжили у пресслужбі.
Так, пенсійне за віком підтягнеться в Дію автоматично.
Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в "Дію" власноруч - прогортати всі документи в застосунку, вибрати "Додати документ" — "Пенсійне посвідчення".
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