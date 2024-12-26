Українці оцінили вигідну пропозицію і масово переносять номери на lifecell

Останні тижні на боці lifecell зафіксовано суттєве зростання кількості заявок на перенесення номерів до оператора, ніж зазвичай, а кількість відвідувачів в магазинах компанії, які зокрема мали намір перенести номер до lifecell, зросла в рази. Так, лише за 20-22 грудня до оператора звернулось понад 13 тисяч абонентів, які виявили бажання здійснити портацію номера до lifecell.

Однією з причин підвищеного попиту могла стати акційна пропозиція "сТОП-ЦІНА" від lifecell, яка дозволяє зафіксувати ціну 4-тижневих пакетів послуг акційних тарифних планів ("Вільний Лайф" або "Потужний") до кінця 2025 року.

Які умови акції "сТОП-ціна"?

За умовами акції "сТОП-ЦІНА", абоненти, які перенесуть свій номер до мережі lifecell у період з 2 грудня 2024 до 31 січня 2025 року (включно), зможуть зафіксувати вартість акційного тарифного плану до кінця 2025 року.

Щоб взяти участь в акції необхідно:

Перенести номер до мережі lifecell за допомогою послуги MNP протягом періоду дії акції.

Обрати тарифний план, який бере участь в акції "сТОП-ЦІНА".

Наприклад, національний тариф "Вільний Лайф" лише за 180 грн/4 тижні (при перенесенні номера), який пропонує безлімітний інтернет та 1600 хв на всі номери, а після їх використання — безлімітні розмови в мережі lifecell.

Ціна тарифного плану зафіксується на дату перенесення номера.

Детальніше про всі умови акції можна дізнатись за посиланням.

Попри великий попит, зараз перенесення номеру працює. Заявки на перенесення номерів до lifecell приймають в магазинах чи на сайті оператора онлайн.

Що таке MNP?

Послуга MNP дозволяє перейти від одного оператора мобільного зв’язку до іншого з повним збереженням свого номера, тобто, всі цифри разом із кодом оператора залишаються без змін. Перейти до lifecell зі своїм номером можна вже на наступний день після подачі заявки, покрокова інструкція розміщена на сайті оператора.

lifecell продовжує забезпечувати якісний зв'язок і докладає максимум зусиль, щоб абоненти оператора мали вигідні та зручні умови обслуговування.