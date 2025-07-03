У роботі російського "ВКонтакті" стався масштабний збій

У роботі російської соціальної мережі "ВКонтакті" вдень 3 липня стався масштабний збій.

Про це пише російське видання "Медуза".

Під час спроби зайти на сайт "ВКонтакті" у користувачів з'являлося повідомлення: "Сторінка тимчасово недоступна. Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше".

За даними сервісу Downdetector, перші повідомлення про те, що мережа перестала відкриватися, почали надходити близько 13:30 за київським часом.

На сайті Сбой.рф було зафіксовано понад 15 тисяч скарг на недоступність соцмережі. Основна частина скарг припадала на Москву (24%) і Санкт-Петербург (15%).

У самій соцмережі підтвердили збій. Пізніше прес-служба "ВКонтакті" повідомила, що соцмережа усунула збій і знову працює в штатному режимі.

Нагадаємо:

У Росії влада Калузької та Тульської областей почала штрафувати місцевих жителів і журналістів за публікацію в соцмережах фото і відео з прильотами українських безпілотників.